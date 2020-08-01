РИАМО - 1 авг. Водители грузового автотранспорта смогут ознакомиться с введенными в Москве ограничениями на передвижение большегрузов и построить оптимальный маршрут с помощью «Яндекс.Навигатора», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Новые правила проезда грузовиков вступили в силу в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы, таким образом, правила грузового каркаса теперь действуют на всей территории столицы в пределах МКАД.

«Для того, чтобы водители могли построить маршрут с учетом всех ограничений, в «Яндекс.Навигаторе» есть специальная функция, при помощи которой можно строить маршруты для грузового транспорта. Для этого нужно включить в приложении специальную настройку», - говорится в сообщении.

Если точка назначения находится за пределами каркаса, сервис предупредит, до какой улицы можно проехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность проезда.

Грузовой каркас - это улицы, по которым разрешено движение грузовых автомобилей массой более 2,5 тонн. Данный проект позволяет исключить проезд большегрузного транспорта через жилые районы.