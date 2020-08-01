РИАМО - 1 авг. По факту касания заправочного автомобиля с фюзеляжем воздушного судна в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, утром в субботу во время подготовки к вылету лайнера, следовавшего рейсом Москва - Сочи, водитель топливозапращика допустил касание с фюзеляжем самолета.

«Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, автомобиль, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - говорится в сообщении.

По результатам данной проверки специалисты примут процессуальное решение.