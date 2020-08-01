РИАМО - 1 авг. В столице за сутки выявлено 690 новых случаев заражения коронавирусом, количество новых заболевших в мегаполисе в течение месяца держится на низком уровне, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

«47,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,4% – от 46 до 65 лет, 12,3% – от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет. Также 4,9% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Все выявленные за сутки заболевшие, а также те люди, которые близко контактировали с ними, на сегодняшний день находятся под меднаблюдением.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.