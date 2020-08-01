РИАМО - 1 авг. В России обсуждают открытие международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение еще не было принято, сообщает ТАСС.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», - сказал источник в авиаотрасли страны.

Второй источник отметил, что данный вопрос обсуждался на днях на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой.

С субботы в стране возобновились полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Также РФ открыла границы с Абхазией.

Куда можно улететь с 1 августа и какие правила действуют для туристов в открытых странах>>

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- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.