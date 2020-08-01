РИАМО - 1 авг. В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в РФ было выявлено 5 462 новых случая Covid-19. При этом, 24,8% выявленных больных не имели клинических проявлений коронавируса. За сутки скончались 95 пациентов, выздоровели 8 114 человек.

В мегаполисе за сутки скончались 13 пациентов с подверженными пневмонией и коронавирусной инфекцией, вылечили 1 413 человек.

За все время пандемии в городе умерли 4 473 пациента с коронавирусом, выздоровел 180 581 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.