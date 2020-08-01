РИАМО - 1 авг. В результате дорожно-транспортного происшествия на 83-м километре Ленинградского шоссе в Подмосковье пострадало четыре человека, из них трое несовершеннолетних, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Легковой автомобиль Volkswagen прорвал тросовое ограждение, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. После чего Mitsubishi столкнулся с грузовиком», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате ДТП госпитализировано три несовершеннолетних и один взрослый, отметил он.

По его словам, на месте инцидента работают сотрудники ДПС, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью, ДТП произошло в городском округе Клин. В ликвидации последствий аварии принимают участие восемь единиц техники и 21 человек.