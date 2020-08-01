РИАМО - 1 авг. Проект «Московское долголетие» возобновил работу кружков и секций на открытом воздухе, в городе начали работать порядка 300 площадок, на которых будут проводить бесплатные занятия для старшего поколения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что для безопасности москвичей в период пандемии коронавируса в мегаполисе приостановили офлайн-мероприятия проекта.

«Во всех районах столицы открыто около 300 площадок, на которых будут проводиться бесплатные занятия. Все участники с нетерпением ждали возобновления очных мероприятий и уже более 5 тысяч человек записались в группы», - сказала Ракова.