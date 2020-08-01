РИАМО – 1 авг. В столице не планируют отключать фонтаны в День Воздушно-десантных войск, все они работать будут в городе в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Все гидросооружения будут работать в обычном режиме и продолжат радовать москвичей и гостей столицы. Но при этом необходимо помнить, что фонтан – не место для купания, это сложное техническое сооружение, элементы которого можно повредить, находясь внутри», – говорится в сообщении.

Наиболее значимые столичные фонтаны обслуживает ГБУ «Гормост». В его ведении находится 90 объектов. Все фонтаны оборудованы архитектурно-художественной подсветкой, а некоторые даже сложными аудиосистемами, которые позволяют делать светодинамические представления.

День ВДВ отмечают в России 2 августа. В этом году исполнится 90 лет со дня образования Воздушно-десантных войск.