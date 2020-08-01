РИАМО - 1 авг. Возгорание произошло в ангаре в Можайске, в результате данного пожара погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«В 23:18 (31 июля - ред.) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Можайск, Вокзальный проезд, дом 5», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пожар потушили в 00:21 в субботу.

К тушению огня в ангаре привлекалось 16 человек и четыре единицы техники.