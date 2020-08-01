РИАМО - 1 авг. В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели за минувшие сутки 1413 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581», - сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у пациента Covid-19, после проведенного лечения медики делают специальные исследования.

Всем горожанам, кто уже переболел коронавирусом, предлагают стать донорами плазмы и социальными волонтерами.

По данным вопросам можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Специалисты отвечают на звонки каждый день с 09:00 до 19:00.

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