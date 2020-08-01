РИАМО - 1 авг. Из-за ремонтных работ участок Тверской улицы в столице 3 и 4 августа будет закрыт для движения транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы проведут на участке длиной 1,3 километра от Моховой улицы до Настасьинского переулка. Дорогу перекроют с 00:00 3 августа до 24:00 4 августа.

«Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта», - сказал Бирюков.

Он также рекомендовал автомобилистам заранее планировать поездки в центр мегаполиса с учетом данных перекрытий.

Заммэра напомнил, что покрытие на этом участке улицы в центре города последний раз меняли в 2016 году. Работы специалисты провели по технологии бесшовной укладки асфальта «единым ковром», что позволило пять сезонов не проводить на улице ремонт. Хотя для дорог первой категории, к которым относится и Тверская улица в столице, службы асфальтового покрытия - три года.

«При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия «единым ковром», она ведется одновременно на всей ширине проезжей части», - добавил Бирюков.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе ведут работы по подготовке дорог к осенне-зимнему сезону.

Заммэра пояснил, что лето удобно для ремонта на дорогах столицы из-за низкого автомобильного трафика, так как можно быстро провести весь комплекс необходимых мероприятий. В частности, летом специалисты убирают колейность, которая может привести к дорожным авариям.