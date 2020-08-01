РИАМО - 1 авг. В Москве умерли 13 человек, у которых ранее подтвердили пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19 в столице.

За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

В Москве продолжает действовать масочный режим в транспорте и общественных местах.

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