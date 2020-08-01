РИАМО - 1 авг. В Москве и Подмосковье в субботу прогнозируется кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

«При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - 19-21, по области - 18-23 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер северный разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия не являются нагрузочными.