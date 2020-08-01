РИАМО - 1 авг. В рамках работ по компенсационному озеленению в парке «Зарядье» в Москве высадили более 16 тысяч многолетних цветов, говорится в сообщении департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Специалисты высаживали новую рассаду вместо тех растений, которые погибли или отцвели.

«Уже завершили обновление трех природно-ландшафтных зон парка: «Смешанного леса», «Степных просторов» и «Тундры». Территории украсили более 30 различных сортов многолетников», - говорится в сообщении.

Так, в зоне «Смешанный лес» появились хохлатка и фиалка душистая, «Степные просторы» украсили молочаем кипарисовым, шалфеем дубравным и ирисом безлистым, в «Тундре» высадили княженику обыкновенную и ясколку альпийскую.

В текущем году на территории парка «Зарядье» планируют посадить 85 тысяч новых цветов. Из них 50 тысяч многолетников и 35 тысяч луковичных. Все работы по высадке многолетников проведут до наступления холодов, а луковичные начнут сажать в конце сентября – начале октября.