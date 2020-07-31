РИАМО - 31 июл. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в августе 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, приемы граждан органами власти Московской области проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Приемы проводятся с 10:00 до 13:00.

Приемные Главного управления региональной безопасности Московской области будут работать 24 августа в Волоколамске, 7 августа – в Егорьевске, 3 августа – в Раменском, 10 августа – в Солнечногорске, 14 августа – в Домодедове, 17 августа – в Красноармейске, 28 августа - в Лобне, 21 августа – в Молодежном.

Представители министерства здравоохранения региона проведут приемы в Луховицах 17 августа, в Можайске – 24 августа, в Мытищах – 7 августа, в Серебряных Прудах – 14 августа, 21 августа – в Ступине, 3 августа – в Шатуре, 28 августа в Дзержинском, 10 августа – в Жуковском.

Приемные комитета по тарифам и ценам Подмосковья примут жителей Воскресенска 26 августа, Каширы – 24 августа, Клина – 3 августа, Лотошина – 17 августа, Луховиц – 7 августа, Озер – 21 августа, Серпухова – 12 августа, Талдома – 10 августа.

Представители министерства культуры региона проведут приемы 24 августа в Истре, 3 августа – в Ленинском округе, 14 августа – в Балашихе, 28 августа – во Власихе, 17 августа – в Долгопрудном, 7 августа – в Жуковском, 10 августа – в Подольске, 19 августа – в Электростали.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.