РИАМО - 31 июл. В Москве за первые шесть месяцев этого года произошло 1095 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, из которых 506 - в зоне действия пешеходных переходов, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции РФ.

Между тем, эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 22% и 17% соответственно.

«Проведенный анализ показал, что наезд на пешехода является одним из преобладающих видов дорожных происшествий. Доля таких происшествий составила 33% от общего количества ДТП, зарегистрированных в Москве по итогам шести месяцев текущего года», - говорится в сообщении.

В этом месяце в столице зафиксированы более 100 аварий с участием пешеходов. Наиболее распространенной причиной ДТП на пешеходных переходах являются нарушения правил проезда переходов со стороны водителей, а основными нарушениями со стороны пешеходов стали переход проезжей части вне пешеходного перехода и в неустановленном месте.

В этом году сотрудники ГИБДД пресекли свыше 81 тысячи нарушений автомобилистов, которые не уступили дорогу пешеходам, и почти 84 тысячи нарушений со стороны пеших участников дорожного движения.