РИАМО - 31 июл. В Московской областной думе отметили ключевые законы и проекты законов, которые были приняты в этом месяце, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Так, жители Подмосковья, взявшие на себя уход за инвалидом, и работающие на удаленке или неполный рабочий день, теперь будут получать ежемесячно 19 320 рублей.

«Парламентарии наделили губернатора региона правом устанавливать правила поведения, которые будут обязаны соблюдать граждане и организации при введении в Подмосковье режима повышенной готовности или ЧС», - говорится в сообщении.

Кроме того, пенсионеры МВД и обороны Подмосковья моложе 55 и 60 лет теперь смогут посещать занятия «Активного долголетия» бесплатно. Численность таких граждан в Московской области составляет порядка 3,5 тысяч человек.

Также депутаты регионального парламента отменили транспортный налог для тех, кто впервые приобрел жилье в Подмосковье. Но квартира или дом должны быть не старше трех лет.

Подмосковные торговые центры и площадки, которые приостановили свою деятельность в период пандемии, получат налоговые льготы. Ранее депутаты установили налоговые льготы для торговых центров и других торговых объектов в Московской области, которые снизили арендную плату для своих клиентов на период действия режима повышенной готовности.

Сотрудникам, участвующим в проведении ЕГЭ в 2020 году, увеличат в 1,5 раза оплату за час работы. Так, например, руководитель пункта проведения ЕГЭ (ППЭ) в этом году получит за час работы 752 рубля 55 копеек. За полный рабочий день руководитель, привлеченный на основании гражданско-правовых договоров, получит 8609 рублей.

За нанесение травм животным при отлове и за несоблюдение правил их содержания в приютах в Подмосковье теперь устанавливают штрафы от 10 до 50 тысяч рублей.

Социально ориентированные некоммерческие организации Подмосковья освобождены от налога на имущество и на транспорт.

В Подмосковье соцпомощь по социальному контракту увеличится с 60 до 100 тысяч рублей. При этом также уменьшается срок, в который можно повторно обратиться за такой выплатой - с пяти до трех лет.

Еще утвержден единый стиль автобусов и маршруток. Транспортные средства должны соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цвета.

Принято постановление об обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину – подмосковные депутаты предлагают создать правовые основы для организации и содержания лыжных трасс.