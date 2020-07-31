РИАМО - 31 июл. За 11 лет в Подмосковье зарегистрировали порядка 190 экспертов, имеющих аккредитацию по антикоррупционной экспертизе, при этом только 88 экспертов имеют действующую аккредитацию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ведомство оказывает содействие управлению министерства юстиции России по Московской области в разработке и проведении мер по популяризации независимой антикоррупционной экспертизы в регионе. Это нужно, чтобы обеспечить объективную и всестороннюю антикоррупционную чистоту нормативно-правовой базы области.

«По состоянию на сегодняшний день, начиная с 2009 года на территории Московской области зарегистрировано порядка 190 экспертов, то есть граждане целенаправленно обращаются в Минюст за получением аккредитации в таком статусе, при этом только 88 экспертов имеют действующую аккредитацию», - говорится в сообщении.

В прошлом году в регионе активность 88 экспертов отразилась всего лишь в восьми заключениях, причем большая часть из них не соответствовала установленной форме и напоминала скорее обращения и жалобы.

«В правовых кругах ходит мнение о некой «ненужности» независимой антикоррупционной экспертизы – как «жалобщика с аккредитацией», вместе с тем хочется в корне переломить такую ситуацию в нашем регионе, поскольку Московская область – один из ведущих субъектов Российской Федерации и ввиду близости к столице, находится на передовой нормотворческого поспевания и достойным количеством жителей с действительно активной позицией к нормотворческому процессу», - отмечается в материале.