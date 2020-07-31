РИАМО - 31 июл. В Московской области утвердили график приема граждан в приемной правительства региона в августе 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

Приемы жителей проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

4 августа с 15:00 прием будет проводить министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

5 августа с 10:00 жителей будет принимать председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев проведет прием жителей 6 августа, начало в 10:00. В этот же день в 15:00 начнется прием у министра образования региона Ирины Каклюгиной.

В 10:00 7 августа прием проведет министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. В тот же день в 15:00 жителей примет министр культуры Московской области Елена Харламова.

10 августа прием проведет председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир, начало в 10:00. А в 15:00 начнется прием у министра правительства региона по информационной политике Анастасии Звягиной.

11 августа приемы проведут заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов (с 10:00) и министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе (с 15:00).

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова будет проводить прием жителей 12 августа с 10:00.

А 13 августа в 10:00 прием жителей проведет начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов, с 15:00 - министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

14 августа прием проведет министр энергетики Московской области Александр Самарин. Начало в 10:00.

Председатель комитета по ценам и тарифам региона Мария Пичугина примет жителей 17 августа, начало в 10:00.

18 августа в 15:00 прием жителей проведут заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова примет жителей 19 августа, начало в 10:00. В этот же день в 15:00 пройдет прием у заместителя председателя правительства Московской области – руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

В 10:00 20 августа пройдет прием жителей у начальника Главного управления государственного строительного надзора региона Артура Гарибяна. В этот же день в 15:00 жителей примут первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

С 10:00 21 августа прием начнется у министра социального развития региона Ирины Фаевской.

24 августа с 15:00 можно будет задать вопрос министру экономики и финансов Московской области Наталии Масленкиной.

В 15:00 25 августа пройдут два приема - у заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина и у министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

В 10:00 26 августа жителей региона примут заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин и руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

27 августа в 15:00 пройдут два приема– у заместителя председателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина и министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский примет жителей 28 августа, начало в 10:00. В этот же день в 15:00 состоится прием у заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина.

Начальник Главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская примет жителей 31 августа, начало в 15:00.