РИАМО - 31 июл. Благодаря новой редакции губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» свыше 20 новых населенных пунктов добавлено к работам по газификации, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

Еще 4 тысячи жителей получат возможность подключиться к газу. Суммарная протяженность сетей в населенных пунктах составит 120 километров.

«Мособлгаз» реализовывает губернаторскую программу газификации с 2005 года. За все время будут созданы условия для подключения более 376 тысяч человек, проживающих на территории Подмосковья. Общая протяженность построенных по программе газификации сетей составит 5,2 тысячи километров», – отметил гендиректор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Так, в программу газификации вошли населенные пункты: Головино, Новопареево, Афанасово, Большие Петрищи, Костыши, Аксеново, Малые Жеребцы в городском округе Щелково, Мельниково, Клово, Савеловка, Могутово, Хлопово в Наро-Фоминском городском округе, Хатунь, Прудно в городском округе Ступино, Скородумки, Карпово в городском округе Солнечногорск.

Также в программу вошли Алексеевка в Богородском городском округе, Свистягино в городском округе Воскресенск, Грибчиха в Орехово-Зуевском городском округе, Хомяково в Сергиево-Посадском городском округе и улицы в Сергиевом Посаде (вторая очередь), а также деревне Тверитино (Серпухов) и деревне Клишева в Раменском.

Для включения населенного пункта в программу газификации необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области с документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных жителей. Уже в четвертом квартале текущего года критерий численности будет снижен со 100 до 30 человек.