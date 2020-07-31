РИАМО – 31 июл. Руководство футбольного клуба «Химки» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном, сообщает ТАСС.

«Кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения», - говорится в сообщении.

Юран занял этот пост в начале года. Он вывел клуб в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Кроме того, под его руководством клуб дошел до финала Олимп - Кубка России. Однако там «Химки» проиграли команде «Зенит».

Контракт с Юраном был заключен до конца сезона-2022/23.