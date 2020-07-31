РИАМО - 31 июл. Около 380 арендаторов в Подмосковье оформили документы и получили отсрочку по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли, общая сумма отсроченных платежей превысила 120 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Большую часть из них составили платежи за аренду недвижимости – 62,9 миллиона рублей, более 54,8 миллиона рублей - за земельные участки неразграниченной собственности, остальные средства - за аренду муниципальной собственности.

«Возможность отсрочить оплату арендных платежей по недвижимости за семь месяцев введена на территории всех округов Подмосковья. Арендаторы смогут оплатить данный период в течение 2021-2022 годов», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В адрес органов местного самоуправления Подмосковья поступили более 1830 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: порядка 690 заявлений - по отсрочке оплаты за аренду муниципального имущества, 96 заявлений - за муниципальные земельные участки, а также более 1050 заявлений по отсрочке платежей за неразграниченные земли.