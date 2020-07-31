РИАМО - 31 июл. Работники Минэкологии Подмосковья призвали администрацию городского округа Лобня ликвидировать источник потенциального загрязнения заповедного озера Киово, восстановить и модернизировать сети водоотведения, а также усилить муниципальный земельный контроль, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Поводом стало обращение в министерство жителей, которые пожаловались на сброс ливневых сточных вод и подтопление земельных участков», – уточняется в сообщении.

Сотрудники Минэкологии Подмосковья организовали проверку, во время которой нашли точку сброса стоков с проезжей части дороги, ведущей от Дмитровского до Букинского шоссе. Единой системы водоотведения на этом участке нет.

Сточные воды попадают в водоохранную зону особо охраняемого водного объекта – озера Киово, центральной части памятника природы федерального значения «Озеро Киово и его котловина».

Озеро имеет моренно-ледниковое происхождение. Берега сильно заросли рогозом, осокой. На озере есть плавучие острова, образованные сплетенными корнями водных растений — «сплавины». Площадь — 0,22 квадратных километра. Максимальная глубина — 1,7 метра.