РИАМО - 31 июл. На территории городского округа Наро-Фоминск лесничий обнаружил «растение привидений» – подъельник обыкновенный, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Подъельник обыкновенный является растением сапрофитом, которое питается остатками растений и животных, превращая органические вещества в неорганические. В Англии такое растение называют «индейской трубкой», потому что по внешнему виду оно напоминает курительные трубки индейцев.

«На самом деле это многолетнее травянистое растение, у которого отсутствует хлорофилл. Именно поэтому оно практически лишено окраски, но может быть и бледно-желтоватого цвета, и иметь розоватый или даже розовато-красный оттенок», – говорится в сообщении.

Живет подъельник в симбиозе с микроскопическими грибами. От них он получает необходимые для жизни питательные вещества. С деревьями «индейская трубка» производит взаимовыгодный обмен, получая от них фосфаты, и отдавая им выработанный избыток сахаров.