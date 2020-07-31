РИАМО - 31 июл. Спасатели поисково-спасательного отряда №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили собаку, провалившуюся в болото в районе деревни Часовня городского округа Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».

Старший смены Михаил Лыков рассказал, что собака, проживающая на территории Троицкого храма в Чижах, убежала два дня назад. На поиски отправился рабочий, который и обнаружил ее застрявшей в болоте.

«Работник храма не смог самостоятельно вытащить бедолагу, так как собака большая и у нее совсем не осталось сил. Прибыв на место и оценив обстановку, мы спустись к собаке и переложили ее на мягкие носилки», - сказал Лыков.

Операция завершилась успешно. Животное благополучно извлекли из болота и доставили на территорию храма, где ее уже ждал ветеринарный врач.