РИАМО - 31 июл. «Мострансавто» организует перевозку гостей VI Международного фестиваля искусств имени П.И. Чайковского, который будет проходить на территории музея-заповедника П.И.Чайковского в Клину, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«С 1 по 9 августа в работе будут задействованы 18 автобусов большого и малого классов из филиалов Мытищ, Королева, Балашихи, Домодедова, Химок и Долгопрудного. Автобусы встретят пассажиров в Москве, затем перевезут до места проведения мероприятия и обратно», – уточняется в сообщении.

Для всех автобусов уже провели предрейсовый контроль, во время которого были проверены системы безопасности перевозок и комфорта пассажиров. Для водителей автобусов провели дополнительный инструктаж по соблюдению правил перевозки пассажиров. Кроме того, «Мострансавто» продолжает проводить дезинфекцию транспортных средств.

Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского является визитной карточкой Московской области. Все концерты фестиваля будут проходить в формате open-air.