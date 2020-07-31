РИАМО - 31 июл. Видеокамеры системы «Безопасный регион» зафиксировали попытку покинуть место ДТП, которую совершил водитель мотоцикла после столкновения с автомобилем в городском округе Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Пьяный виновник аварии, управляя мотоциклом, спровоцировал столкновение с машиной и решил скрыться после происшествия, однако потерпевший водитель авто задержал его.

«Камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Теперь виновник столкновения понесет административную ответственность за совершение ДТП. Кроме того, его лишат водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде и за попытку скрыться с места аварии. Записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» будут являться доказательной базой при разбирательстве в данном деле.