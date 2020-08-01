РИАМО - 1 авг. В Московской области в субботу начнут работать 250 бахчевых развалов, в регионе создали интерактивную карту, которая покажет, где можно купить арбуз или дыню, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В этом году в Московской области торговать бахчевыми культурами будут более чем в 400 точках, из них 250 бахчевых развалов, однако основной сезон будет в конце августа – середине сентября. Больше всего торговых объектов такого типа будет располагаться на территории городских округов Балашиха, Щелково, Ленинский, Красногорск.

«Для удобства жителей мы сформировали интерактивную карту расположенных на территории Московской области бахчевых развалов, где указана подробная информация по каждому объекту», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Посмотреть карту можно по ссылке.

По его словам, размещать бахчевые развалы на территории Московской области запрещено на газонах, в арках зданий, на остановках городского наземного транспорта, а также запрещена реализация продукции с земли, частями и с надрезами.

Точки реализации бахчевых культур будут предлагать покупателям арбузы по цене от 30 рублей за килограмм, дыни «торпеда» по цене от 45 рублей за килограмм, дыни «колхозница» по цене от 30 рублей за килограмм.