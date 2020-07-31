РИАМО - 31 июл. Сотрудники подмосковного Минтранса дистанционно продлили на полгода действие разрешений для более 3,2 тысячи такси в рамках поддержки перевозчиков из-за пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поддержка была оказана более чем 790 таксомоторным предприятиям Подмосковья. В это число вошли свыше 210 компаний и около 580 индивидуальных предпринимателей.

«Продлили разрешения на автомобили такси, сроки действия которых истекли или истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Более 23 тысяч разрешений не были продлены из-за аннулирования по решению суда, по заявлению перевозчиков или в связи с выявленными нарушениями», – уточняется в сообщении.

В 2020 году разрешения на работу областных такси выдаются в электронном виде с приложением QR-кода с данными о перевозчике, годе выпуска машины, сроке действия разрешения.