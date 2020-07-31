РИАМО - 31 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» приобрел 1430 контейнеров для смешанных отходов, которые разместят на территории Люберец, Жуковского, Раменского округа, Воскресенска, Егорьевска и Шатуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Обновление контейнерного парка Воскресенского кластера идет постоянно. За полтора года работы мы установили на территории обслуживания более 15 тысяч емкостей – контейнеров для ТКО и РСО и бункеров для крупногабаритных отходов, с учетом новой поставки их количество перешагнуло за 16 тысяч. В таких объемах модернизация инфраструктуры для сбора отходов проводится впервые», – сказал генеральный директор регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Чувиков.

В Люберцы уже привезли первую партию новых контейнеров в количестве 200 штук. Уже начата установка контейнеров. В первый день оборудованы пять площадок.

На данный момент в Подмосковье разместили уже свыше 90 тысяч новых контейнеров для смешанных отходов. Данное количество в полтора раза превышает плановые показатели.

Смешанные отходы отвозятся на современные комплексы по переработке отходов, где извлекается примерно 30% органических отходов, которые подлежат компостированию.