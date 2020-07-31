РИАМО - 31 июл. Ремонт региональных дорог заканчивается на территории городского округа Серпухов, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы доведены до конца на пяти участках. В общей сложности заменить покрытие планируется на восьми дорогах общей протяженностью примерно 46 километров.

«В Серпухове на региональной сети завершаются работы по устройству покрытия на трех участках дорог, в округе уже отремонтированы пять дорог общей протяженностью порядка 24 километров. Также отремонтированы 29 муниципальных дорог длиной около 19 километров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сейчас ремонтируется основание дорожного полотна методом холодного ресайклинга на автодороге «Волохово – Глебово – Каргашино» от деревни Глебово до деревни Каргашино. Асфальт кладут на участках от улицы Садовая в деревне Волохово до деревни Глебово, «Кузьменки – Велеми – Сьяново» от деревни Верхние Велеми до реки Нары в деревне Съяново-2. В полном объеме завершены работы на автодороге «Серпухов – Новинки – Погари» от поселка Пограничный до деревни Новинки-Бегичево.

Укрепление обочин начали делать на дороге «Серпухов – Глазово – Кузьменки» на участке от А-108 до остановки «Большая дорога», отремонтированной методом ресайклинга. Покрытие обновлено на улице Чернышевского в Серпухове и на дороге «Ланьшино – Михайловка – Селино – Пущино» от деревни Спас – Тешилово до проспекта Науки в Пущино.