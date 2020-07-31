РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 июл. Домодедовские школьники заняли второе и третье места на региональном этапе международной бизнес-игры «Начинающий фермер», сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

В ходе игры участники презентовали бизнес-идеи, представили рекламный плакат, а также ответили на вопросы регионального экспертного совета и решили ситуации в области сельскохозяйственной кооперации.

«По итогам наши ребята заняли призовые места: второе место – команда Домодедовской школы №6, которая представила ООО «Пшеничная колыбель» – предприятие, работающее в сфере растениеводства, выращивания зерновых сельскохозяйственных культур, направленное на удовлетворение внутреннего спроса населения внутри региона, а также на помощь региону в выходе на лидирующие позиции среди других регионов-производителей данной сельскохозяйственной продукции», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Команда Домодедовской школы №1 заняла третье место. Школьники представили разработанный бизнес-план организации фермы по выращиванию австралийского красноклешневого рака.