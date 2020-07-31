РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске собственникам жилых домов на улице Щорса предложили несколько вариантов отведения сточных вод для решения вопроса с подтоплением во время обильных осадков после жалоб на подтопления, сообщил депутат Московской областной думы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений фракции «Единая Россия» Мособлдумы по работе с обращениями граждан помощник парламентария Сергей Кулев совместно с заместителем председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольскп Алексеем Тимофеечевым и представителями МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» провели осмотр домовой территории на улице Щорса, 5А.

«По информации жителей, проживающих в доме, во время ливней и снегопадов происходит подтопление территории, а в зимнее время образование наледи. После комиссионного обследования собственникам жилых домов предложили различные варианты водоотведения сточных вод. В частности, рекомендовано провести водоотведение по границе земельных участков на улице Щорса,5А и 5 Б», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Окончательное решение по данному вопросу остается за собственниками жилья. Максимович будет держать этот вопрос на контроле.