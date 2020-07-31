РИАМО - 31 июл. Сотрудники управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе проверили и закрыли на время ларек на улице Академика Челомея, в котором производилась и продавалась шаурма, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки установлено, что ИП Писаренко М.А. не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение распространения среди работников и посетителей новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

У продавца не удалось обнаружить средства индивидуальной защиты, на рассчетно-кассовом узле не было антисептических средств, дезинфекцию рабочих поверхностей не проводили, обеззараживание воздуха в производственном помещении не проводилось.

Работники управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе решили временно закрыть предприятие по реализации шаурмы. Помещение опечатали, материалы проверки направили для рассмотрения в Гагаринский районный суд города Москвы.