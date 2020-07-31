РИАМО - 31 июл. Панде из Московского зоопарка Диндин 30 июля исполнилось три года, а Жуи в пятницу исполнилось четыре года, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

Между тем в Московском зоопарке они прожили уже больше года. За это время они набрали 20 килограммов. Сейчас Жуи весит около 120 килограммов, а Диндин – около 80.

«Панды быстро адаптировались, чему поспособствовала мягкая зима, им очень понравился снег. Как-то Жуи забрался на дерево и зачарованно смотрел на снежинки, а Диндин с удовольствием уничтожила снеговика», - говорится в сообщении.

В день рождения не обошлось без подарков. Так, Жуи досталась бамбуковая машина. Войдя в вольер, он сразу же пошел к ней, уселся на водительское сиденье и даже взялся за руль. Внутри подарка были запрятаны вкусности – яблоки и морковка.

А Диндин получила на праздник куклу из бамбука. В одежде куклы была запрятана морковка, а под платьем – бамбук.

Также обоим пандам достался торт из арбуза с ледяной цифрой наверху – 3 и 4 года. В лед были вморожены ягоды и фрукты.