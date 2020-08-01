РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 авг. В городском округе Мытищи в субботу возобновляются занятия по проекту «Активное долголетие», сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Программа губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» была приостановлена в конце марта в связи распространением коронавируса. В настоящее время снятие ограничительных мероприятий по предотвращению распространения Covid-19 проводится постепенно. С субботы на территории Мытищ возобновят свою работу кружки и секции.

«Рад сообщить, что занятия по проекту «Активное долголетие» возобновятся с 1 августа. В рамках проекта пенсионеры смогут бесплатно посещать кружки и спортивные секции. При этом будут проводиться необходимые противоэпидимические профилактические меры. Присоединиться к программе может любой желающий пенсионер: женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Более подробную информацию можно получить по телефону клуба «Активное долголетие»: 8(916)831-06-15. Адрес: улица Мира, дом №37.