РИАМО - 31 июл. В Московской области создали интерактивную карту, которая покажет, где располагаются бахчевые развалы, на ней же можно будет найти подробные данные о каждом объекте, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В этом году в Московской области торговать бахчевыми культурами будут более чем в 400 точках, некоторые из них откроются уже 1 августа, однако основной сезон будет в конце августа – середине сентября. Больше всего торговых объектов такого типа будет располагаться на территории городских округов Балашиха, Щелково, Ленинский, Красногорск.

«Для удобства жителей мы сформировали интерактивную карту расположенных на территории Московской области бахчевых развалов, где указана подробная информация по каждому объекту», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Посмотреть карту можно по ссылке: https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1s0sW7XwXVOUGLbmwgUqPDwaM9kh89EHs&hl=ru&ll=55.805039865304856%2C45.72566499999998&z=6

По его словам, размещать бахчевые развалы на территории Московской области запрещено на газонах, в арках зданий, на остановках городского наземного транспорта, а также запрещена реализация продукции с земли, частями и с надрезами.

Точки реализации бахчевых культур будут предлагать покупателям арбузы по цене от 30 рублей за килограмм, дыни «Торпеда» по цене от 45 рублей за килограмм, дыни «Колхозница» по цене от 30 рублей за килограмм.