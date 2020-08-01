РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 авг. В Подольске в субботу откроют пункт приема крупногабаритных отходов на улице 50 лет ВЛКСМ по областной програме «Мегабак», сообщил первый заместитель главы администрации округа Владислав Лукьяненко.

«В Подольске площадка для бесплатного приема крупногабаритных отходов откроется в субботу на улице 50 лет ВЛКСМ, 17Б. Жители округа в рамках проекта «Мегабак» смогут сдать бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, алюминий, бумагу, то есть те отходы, которые идут на вторичную переработку», – сказал Лукьяненко.

Он отметил, что бытовая техника представляет определенный класс опасности, и оставлять ее на мусоросборочной площадке неправильно, региональный оператор по вывозу мусора не может ее забирать.

«Площадка сформирована, в процессе ее работы проследим, востребована ли она. Если да, то предложим жителям посредством голосования определить, где целесообразнее установить еще такие площадки», – добавил Лукьяненко.

Он также подчеркнул, что территория площадки огорожена, на ней установлено видеонаблюдение, предусмотрена работа волонтеров и место их размещения. Крупногабаритный мусор будет размещаться в бункеры.

Площадки для сдачи крупногабаритных отходов станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».