РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу пройдет фестиваль по ловле рыбы на донные снасти «Рожай-2020», сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск на левом берегу реки Рожай (Верхняя Сосновка) в субботу состоится фестиваль по ловле рыбы на донные снасти «Рожай-2020». Выявляют трех рыбаков, улов которых имеет самый большой вес.

«Победителей и призеров фестивального турнира награждают кубками и медалями спорткомитета администрации Подольска, призами партнеров фестиваля и народного призового фонда. Началась регистрация желающих», - говорится в сообщении.

Фестиваль проводит Климовский рыболовный клуб при поддержке спорткомитета администрации Подольска. В 6:00 судьи прибудут на место и разметят сектора. В 6:30 начнется прибытие участников и регистрация в судейской коллегии. В 6:45 - общий сбор, жеребьевка секторов и размещение участников. В 7:00 - старт, в 11:00 - финиш. С 11:15 - взвешивание улова и награждение победителей.

Ловля идет в секторах, полученных по жеребьевке, менять их нельзя. Получив номер сектора, участник до старта готовит прикормку и снасти. Забросы, в том числе для промера глубины и закорма, разрешаются только после старта. Снасть - одна донка или один фидер, один поводок с одним одинарным крючком.

Монтажи снасти и виды кормушек, сигнализаторы поклевки, насадка, количество прикормки, количество запасных удилищ и снастей - любое. Заброс производится максимально перпендикулярно береговой линии, его дальность не ограничивается. При забросах участники должны соблюдать технику безопасности.

В зачет принимается рыба, пойманная от сигнала «старт» (зеленая ракета) до сигнала «финиш» (красная ракета). Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за пасть. До взвешивания участники обязаны держать свой улов в садке. Зачет идет по общему весу улова.

Климовский рыболовный клуб призывает участников фестиваля внести посильные пожертвования в народный призовой фонд в виде рыболовных снастей и аксесуаров как добровольный вклад, направленный на поощрение наиболее умелых и удачливых участников турнира.