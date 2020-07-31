РИАМО - 31 июл. В городском округе Волоколамск завершены ремонтные работы мостового перехода через реку Колпяну, мост находится на 14 километре региональной дороги Лотошино – Суворово – Клин вблизи деревни Ханево, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Дорожные службы завершили работы на мосту через реку Колпяну протяженностью порядка 40 метров. На объекте отремонтировали пролетное строение, опоры и деформационные швы, заменили гидроизоляцию, устроили новое асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасности пешеходов установили барьерное и перильное ограждения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Мостовой переход обеспечивает транспортное сообщение между Волоколамском и Лотошино. Дорога является единственным прямым путем проезда для жителей более чем 20 населенных пунктов к окружным центрам. Ежедневно по мосту проезжает порядка 7 тысяч автомобилей.

До конца этого года планируют отремонтировать 16 искусственных сооружений, расположенных на региональной дорожной сети Подмосковья.