РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 авг. В субботу жители Люберец могут присоединиться к виртуальной экскурсии, которую организует «Почта России», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В преддверии дня рождения почтового ящика сотрудники «Почты России» откроют интересные исторические факты.

«Сегодня синие ящики – это часть облика всех населенных пунктов страны, способ общения с родными и близкими. Узнать интересные факты о почтовых ящиках, а также задать вопросы об истории их создания можно будет 1 августа в 10:00», - говорится в сообщении.

Виртуальные посетители музея узнают, где находится самый большой почтовый ящик в мире, как в Италии использовали ящики с львиными мордами до того, как они стали почтовыми, рассмотреть уникальное «письмо» на листке магнолии, которое один из отдыхающих отправил по почте домой в 50-е годы прошлого века и многое другое.

Экскурс будет проведен на платформе Zoom и при участии Музея писем А.П. Чехова и РОО ЭКО «Слобода».

Присоединиться смогут все желающие после отправления запроса на адрес: basmania.2017@gmail.com.