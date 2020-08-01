РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 авг. В Котельниках 10 точек продажи бахчевых культур откроются в субботу, в каждом микрорайоне располагаются точки по продаже арбузов и дынь, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«1 августа считается датой начала продажи бахчевых культур. На территории Котельников в каждом микрорайоне располагаются точки по продаже арбузов и дынь. Приобретать арбузы и дыни необходимо только в местах, предназначенных для торговли бахчевыми: магазинах и оборудованных палатках, их в городе 10», - говорится в сообщении.

Сотрудники администрации провели мониторинг на наличие сертификатов на продаваемую продукцию. Арбузы в основном поставляются из Астрахани, Волгограда и Республики Дагестан.

«Не стоит приобретать продукцию в несанкционированных местах торговли и с автомобилей. В случае выявления подобных случаев просим вас сообщить по телефону отдела потребительского рынка: 8(495)559-84-33», - заключается в материале.