РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина в субботу пройдет благотворительный фестиваль «Твори добро» в помощь маленькому больному ребенку, на нем проведут концерт, ярмарку и шоу мыльных пузырей, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

У девятимесячного подольчанина Саши Мурашова - СМА1 (генетическое заболевание, вызывающее атрофию мышц). Заболевание прогрессирует, мальчик не может двигаться, держать игрушки, а питается через зонд. Спасти ребенка может очень дорогостоящее лекарство.

«В парке имени Виктора Талалихина в субботу с 12:00 до 15:00 состоится благотворительный фестиваль «Твори добро» для сбора средств на лечение Мурашова. В программе фестиваля музыкальный концерт, детская анимация и аквагрим, акробатические номера, шоу мыльных пузырей, игровая поляна для самых маленьких, большая ярмарка, где можно приобрести приятные мелочи ручной работы, бьюти-зона», - говорится в сообщении.

Также на празднике устроят салют из пневмохлопушек, общий флешмоб и исполнят финальную песню. Мероприятие организует благотворительный фонд «Поколение 2012», а также школа волонтеров «Светоч».