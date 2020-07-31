РИАМО - 31 июл. В июле кинотеатр на парковках в Московской области посетили порядка 3,5 тысячи автомобилей, в августе к проекту присоединятся две новые площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Новые площадки «Кинопаркинга» расположены в ТЦ «Капитолий» в Орехово-Зуевском городском округе и в парке «Захарово» в Одинцовском городском округе.

«Репертуар проекта расширится и порадует зрителей новыми картинами. Так, в заключительный летний месяц на больших экранах под открытым небом будут представлены культовые киноработы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», мелодрама Бориса Хлебникова «Аритмия», драматический триллер Энтони Мараса «Отель Мумбаи: Противостояние», - говорится в сообщении.

Также в августе зрители смогут увидеть драматический триллер корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», получивший множество международных наград и ставший первым в истории иностранным фильмом, удостоенным главного приза кинопремии «Оскар», биографическая история Тодда Хейнса «Темные воды» и другие.

Кроме того, в конце месяца впервые на территории Подмосковья пройдут кинопоказы ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» в формате автокино.

Начало показов в 21:30. Вход на площадки свободный. Однако на некоторых площадках необходима предварительная регистрация. Уточнить информацию можно на официальных интернет-страницах площадок-участников.