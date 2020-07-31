РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 июл. В Балашихе сотрудники ГИБДД и волонтеры провели беседы с юными пешеходами, а также велосипедистами и водителями средств индивидуальной мобильности о соблюдении правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, говорится в сообщении отдел пропаганды УГИБДД по Московской области.

В Московской области автоинспекторы и волонтеры проводят рейды на нерегулируемых пешеходных переходах. Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют юным пешеходам, велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности.

«В городском округе Балашиха сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и активисты молодежной организации провели тематическое мероприятие с участниками дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах. Организаторы рейда обратили внимание пеших участников дорожного движения на концентрацию во время перехода проезжей части и «дорожные ловушки», которые могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие», - говорится в сообщении.

Велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности автоинспекторы напомнили о ПДД и обязательном спешивании при движении на пешеходных переходах.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили участникам рейда световозвращающие браслеты и тематические памятки, которые помогут пешеходам и велосипедистам правильно ориентироваться в дорожно-транспортной среде.