РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 авг. Сезонная торговля бахчевыми культурами в городском округе Мытищи начнется в субботу, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Речь идет о торговле бахчевыми отечественного производства. Именно к этому времени созревают арбузы и дыни на территории России.

«В округе есть утвержденная схема, в соответствии с которой действуют 32 нестационарных торговых объекта (НТО) по реализации плодоовощной продукции. В этом году при проведении аукционов мы сразу предусмотрели площади для реализации не только плодоовощной продукции, но и бахчевых культур», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что привычными местами размещения сезонной торговли для местных жителей являются: сельскохозяйственный рынок на станции Мытищи, «ЭкоБазар», Мытищинская ярмарка. Однако сейчас НТО располагаются не только в городе, но и в сельской территории, что является немаловажным фактором для тех, у кого нет возможности довезти достаточно тяжелый товар на автотранспортном средстве.

Перечень адресов, где можно приобрести бахчевые: деревня Большая Черная (у магазина Мытищинское РАЙПО); улица Академика Каргина, дом №38/1; улица Силикатная, дома №№39 и дом 47/1; поселок Здравница, улица Дубки; улица Индустриальная, дом №3А; Олимпийский проспект, дом №23; деревня Пирогово, улица Центральная; улица Терешковой, у магазина «Альфа-Вест»; улица Воровского; Олимпийский проспект, между домами №№28/1 и 30.

Также бахчевые будут продаваться в поселке Пироговский на улице Тимирязева (в торце дома №5), Фабричной, дом №6А (между домом №6, корпус 1 и корпус 2), Советской, дом №5, в Фабричном переулке и на улице Сазонова.

Торговые точки откроются в деревне Сорокино на улице Садовой; улице Борисовка, дом №12А; 1-ом Рупасовском переулке; улице Кирпичной, дом №1 (напротив ТЦ «Паровоз»); Благовещенской, дом №9.

Арбузы и быни будут продаваться и по следующим адресам: улица Юбилейная, дома №№16, 24, 34; Олимпийский проспект, дом 22/24; улица Колпакова, дом №36, корпус 1; улица Стрелковая, дом №7; Новомытищинский проспект, дом№82; улица Веры Волошиной, дом №40; улица Летная, дом №40; поселок Поведники, улица Центральная у дома №9.

«Каждая партия бахчевых проходит исследование, в процессе которого проверяют уровень содержания различных микроэлементов. Выдается заключение Роспотребнадзора. На каждом развале есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и книга жалоб и предложений. При желании можно потребовать медицинскую книжку. Продавать бахчевые на обочинах проезжей части магистралей общегородского значения запрещено», - уточнил Азаров.