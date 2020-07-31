РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске проверили ход работ по уборке придомовой территории, а также уборке и дезинфекции подъездов жилого дома №56А на улице Кирова, нарушений не нашли, сообщил депутат Московской областной думы Павел Максимович.

По поручению парламентария в рамках исполнения протокольных поручений фракции «Единая Россия» Мособлдумы его помощник Денис Бесогонов совместно с представителями МУП ЖПЭТ-2 проверил ход работ по уборке придомовой территории, а также уборке и дезинфекции подъездов жилого дома №56А на улице Кирова в Подольске.

«Силами МУП ЖПЭТ-2 выкосили газоны на придомовой территории, подмели тротуары и детскую площадку, проверили влажную уборку подъездов. Нарушений не выявили», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В целях исполнения постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области в регулярном режиме проводится дезинфекция подъездов.

В случае, если в подъезде дезинфекция не проводится или делают это некачественно, можно пожаловаться на портале «Добродел». Для этого необходимо выбрать категории «Многоквартирные дома» – «Дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД». Второй способ – обращение в Единую диспетчерскую службу Московской области (https://eds.mosreg.ru). Авторизоваться можно, используя те же логин и пароль, что и для «Добродела». Процесс подачи заявки аналогичен тому, что на «Доброделе».

Обратиться можете и в саму управляющую компанию, позвонив ответственному за уборку или по номерам, указанным на информационном стенде в подъезде или во дворе. Также можете обратиться в вышестоящую инстанцию Госжилинспекцию по номеру 8 (498) 602-84-32 или онлайн через форму на сайте https://gzhi.mosreg.ru/feedback.