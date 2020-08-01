РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 авг. В подмосковных Люберцах в субботу будет ограничен выезд транспорта с Южной улицы на Новорязанское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 1 августа 2020 года будет ограничен выезд с улицы Южная на Новорязанское шоссе на трассе М-5 «Урал», - говорится в сообщении.

Съезд ограничат в рамках реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.