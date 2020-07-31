РИАМО - 31 июл. Министр культуры Московской области Елена Харламова и худрук камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет вручили дипломы победителей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» 14 школьникам, передает корреспондент РИАМО.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках открытия VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину.

«В прошлом году губернатор объявил программу адресной поддержки одаренных детей. Мы эту программу продолжили и расширили. Сегодня 14 победителей награждаем», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что размер грантов составляет от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Дипломы и премии в размере 1,5 миллионов рублей вручили учащейся по классу «Скрипка» детской школы искусств №1 имени Свиридова (Балашиха) Анисии Артемовой, учащейся по классу «Фортепиано» Пушкинской детской музыкальной школы №1 Анне Куликовой, учащейся по классу «Фортепиано» Нахабинской школы искусств Софии Танделовой, учащейся по специальности «Гусли звончатые» Солнечногорской детской школы искусств Дарье Никоноровой, учащемуся по классу «Ксилофон» Жуковской детской школы искусств №1 Арсению Пантюхину, учащемуся по классу «Труба» детской школы искусств (Видное) Тимофею Гмызину.

Дипломы победителя по специальности «Изобразительное искусство» и премии в размере 500 тысяч рублей вручили учащейся детской школы искусств №1 имени Свиридова (Балашиха) Татьяне Макаровой, учащейся детской школы искусств имени Ковлера (Люберцы) Анастасии Прыговой, учащемуся детской школы искусств №1 имени Герасимова (Можайский округ) Василию Остащенко.

Дипломы победителей по специальности «Хореографическое творчество» и премии в размере 500 тысяч рублей вручили учащимся хореографической школы имени Ирины Зайцевой (Наро-Фоминский округ) Яне Теряевой и Артему Рослякову, учащемуся детской школы искусств имени Верстовского (Химки) Дмитрию Маркевичу.

Также дипломы и премии в размере 1,5 миллиона рублей вручили концертному хочу девочек детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» (Красногорск) и ансамблю народного танца «Тропинка» детской хореографической школы (Люберцы).