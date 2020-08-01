РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 авг. На стадионе СШОР «Метеор» подмосковной Балашихи в субботу стартует ежегодный турнир по футболу «Кожаный мяч» среди любительских и дворовых команд, сообщается на официальном сайте футбольного центра МБУ ФКиС «СШОР «Метеор».

«С 1 августа на территории городского округа Балашиха пройдет ежегодный турнир по футболу «Кожаный мяч». Принять участие можешь и ты!» - говорится в сообщении.

Принять участие могут юноши в возрасте 10-15 лет. Финал состоится 12 сентября и пройдет на стадионе СШОР «Метеор» в Балашихе (улица Победы, владение №1).